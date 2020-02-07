Спикер НС Армении принял делегацию во главе с председателем Коллегии ЕЭК

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян 7 февраля принял делегацию во главе с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) М.Мясниковичем.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, приветствуя гостей, спикер парламента поздравил М.Мясниковича с избранием на пост председателя Коллегии ЕЭК и пожелал успехов в дальнейшей работе. А.Мирзоян подчеркнул, что ЕАЭС – важная для Армении организация, и на состоявшейся в Ереване в прошлом году юбилейной Ассамблее ЕАЭС были намечены приоритеты структуры, расширена география действий, представлены новые направления сотрудничества с Ираном, а также заключен договор о свободной торговле с Сингапуром, и эти два вектора крайне важны.

М.Мясникович высоко оценил сформировавшиеся с Арменией отношения. Подчеркнув высокий авторитет главы парламента РА А.Мирзояна в организации, он обсудил возможность содействия председателя НС при решении ряда вопросов, стоящих перед структурой внутри ЕАЭС и на международных площадках.

Собеседники коснулись гармонизации законодательного поля в ЕЭК. Председатель Коллегии ЕЭК сообщил, что разрабатывается проект стратегии ЕАЭС и был бы рад поддержке документа также на парламентском уровне. М.Мясникович отметил, что, учитывая авторитет армянских парламентариев на международных платформах, просил бы их содействия при соответствующих предложениях.

А.Мирзоян подтвердил, что Армения настроена конструктивно и открыта для сотрудничества во всех направлениях.