Вице-премьер Тигран Авинян и вице-президент ЕБРР обсудили транспортную программу Еревана

Вице-премьер Тигран Авинян 7 февраля принял делегацию во главе с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Пьером Хейлбронном

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, собеседники выразили удовлетворение проведением ежегодного собрания ЕБРР в Ереване в 2021 году и подчеркнули важность этого события с точки зрения привлечения внимания международных финансово-экономических кругов к Армении. Тигран Авинян поблагодарил ЕБРР за доверие и подчеркнул, что ежегодное собрание пройдет на высшем уровне.

Был обсужден ряд вопросов, касающихся эффективного сотрудничества между Арменией и ЕБРР, которое включают в себя инвестиционные пакеты на сумму более 1,4 млрд евро и 180 проектов. Вице-президент ЕБРР отметил, что прошлый год стал одним из самых успешных в плане сотрудничества: общая стоимость проектов составила 118 млн евро. Он выразил надежду на то, что эта тенденция сохранится и в 2020 году. Тигран Авинян подчеркнул, что доля частного сектора в общем портфеле проектов ЕБРР составляет 87%, что является серьезным стимулом для развития сектора.

В ходе встречи стороны подробно коснулись транспортной программы города Еревана. В этом контексте Пьер Хейлбронн подчеркнул роль вице-премьера в координации действий различных ведомств и мэрии Еревана.

Собеседники также коснулись проводимых в Армении всеобъемлющих реформ. Тигран Авинян представил процесс реформ общественного управления, отметив, что это будет одна из самых амбициозных и масштабных реформ в стране.