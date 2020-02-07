Председатель Национального собрания Республики Арцах Ашот Гулян 7-го февраля по случаю 20-летия Государственного камерного хора "Мракац" принял и наградил в парламенте художественного руководителя хора Маргариту Агаджанян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Арцаха, поздравив с юбилеем, Ашот Гулян высоко оценил роль хора в деле становления и популяризации классической музыки в Арцахе.

"Вы взяли на себя серьезную миссию - посредством песни привить поколениям любовь к красоте и преподнести нашему обществу ценности классического песенного искусства. Считаю уместным отметить вашу огромную просветительскую работу, усилия по представлению Арцаха за рубежом на высоком уровне и достижения, достигнутые на различных международных сценах", - отметил глава парламента.

Подводя итоги встречи, Ашот Гулян наградил Почетной грамотой Национального собрания художественного руководителя Государственного камерного хора "Мракац" Маргариту Агаджанян за многолетнюю самоотверженную деятельность, огромный вклад в дело становления хора и популяризации классической музыки и хорового искусства среди молодежи.

Во встрече приняли участие депутат НС Людмила Барсегян и члены хора "Мракац".