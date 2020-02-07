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Во Франции оштрафовали Apple за замедление работы старых iPhone

Во Франции оштрафовали Apple за замедление работы старых iPhone

Власти Франции оштрафовали компанию Apple на 25 миллионов евро за то, что компания не информировала пользователей, что обновление ПО iOS может привести к замедлению работы iPhone 6, SE и 7, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Французские следователи 5 января 2018 года начали расследование в отношении Apple в связи тем, что пользователям не сообщили, что из-за обновлений ПО, выпущенных в 2017 году, их смартфоны могут работать медленнее, особенно iPhone с устаревшими аккумуляторами.

Из-за отсутствия возможности вернуться к предыдущей версии ПО многим пользователям пришлось менять батарею устройства или купить новый телефон.

"По итогам расследования Генерального управления по вопросам конкуренции, потребления и борьбе с экономическими преступлениями и по соглашению с прокурором Парижа, группа Apple согласилась выплатить штраф в 25 миллионов евро в рамках сделки", - сообщается на сайте управления.

 

 

 




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