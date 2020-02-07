Во Франции оштрафовали Apple за замедление работы старых iPhone

Власти Франции оштрафовали компанию Apple на 25 миллионов евро за то, что компания не информировала пользователей, что обновление ПО iOS может привести к замедлению работы iPhone 6, SE и 7, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Французские следователи 5 января 2018 года начали расследование в отношении Apple в связи тем, что пользователям не сообщили, что из-за обновлений ПО, выпущенных в 2017 году, их смартфоны могут работать медленнее, особенно iPhone с устаревшими аккумуляторами.

Из-за отсутствия возможности вернуться к предыдущей версии ПО многим пользователям пришлось менять батарею устройства или купить новый телефон.

"По итогам расследования Генерального управления по вопросам конкуренции, потребления и борьбе с экономическими преступлениями и по соглашению с прокурором Парижа, группа Apple согласилась выплатить штраф в 25 миллионов евро в рамках сделки", - сообщается на сайте управления.