7 февраля за вклад в сферу музыкального искусства и по случаю 20-летия Государственного камерного хора «Мракац» Президент Республики Арцах Бако Саакян вручил государственные награды группе ведущих артистов коллектива и родственникам тех, кто удостоился наград посмертно.

Бако Саакян поздравил членов хора с юбилеем, отметив, что Государственный камерный хор «Мракац» играет значительную роль в культурной жизни Арцаха.

В мероприятии приняли участие министр культуры, по вопросам молодежи и туризма Лерник Ованнисян, другие должностные лица.