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Бако Саакян вручил награды группе членов коллектива Государственного камерного хора "Мракац"

Бако Саакян вручил награды группе членов коллектива Государственного камерного хора "Мракац"

7 февраля за вклад в сферу музыкального искусства и по случаю 20-летия Государственного камерного хора «Мракац» Президент Республики Арцах Бако Саакян вручил государственные награды группе ведущих артистов коллектива и родственникам тех, кто удостоился наград посмертно.
Бако Саакян поздравил членов хора с юбилеем, отметив, что Государственный камерный хор «Мракац» играет значительную роль в культурной жизни Арцаха.
В мероприятии приняли участие министр культуры, по вопросам молодежи и туризма Лерник Ованнисян, другие должностные лица.




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БелТА

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