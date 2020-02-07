Король Иордании посетит с официальным визитом Армению

10 февраля по приглашению Президента Республики Армения Армена Саргсяна в Армению с двухдневным официальным визитом прибудет Его Превосходительство Абдалла II Ибн Аль-Хуссейн Аль-Хашими, король Иорданского Хашимитского Королевства. Об этом Арменпресс сообщил отдел по связям с общественностью администрации президента РА.

Абдулла II Ибн аль-Хуссейн аль-Хашими обладает большим авторитетом в исламском мире, он является представителем королевской династии Хашимидов, 41-го поколения пророка Мухаммеда, взошел на престол 7 февраля 1999 года.

Президент Саргсян и король Иордании встретились в 2019 году, в апреле, во время рабочего визита президента Армении в Иорданию. Президент Армении пригласил короля Иордании посетить Армению.

Официальный прием короля Иордании состоится в Президентском дворце, после чего состоится встреча президента Саргсяна и короля Абдаллы II. Лидеры двух стран также выступят с речью «Религия и толерантность».

В ходе визита король Иордании также встретится с премьер-министром Николом Пашиняном. В Первопрестольном Эчмиадзине его примет Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Его Святейшество Гарегин II.

Король Абдалла II также посетит Цицернакабер - Мемориал Геноцида армян.