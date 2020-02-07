В Арцахе в 2019 году родился 1994 ребенка

В медицинских учреждениях Министерства здравоохранения Республики Арцах за 2019 год родилось 1994 детей, из которых 1015 мальчиков, 979 девочек. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Арцах.

В Степанакертском центре охраны здоровья матери и ребенка родилось 1698 детей. В Мартакерте - 159 детей, в Мартуни - 88, в Гадруте - 36, в Шаумяне - 9 и в Кашатаге - 4.

Следует отметить, что в медицинских учреждениях Армении родились 81 арцахских новорожденных.

В результате общая рождаемость в АР за год составила 2073 ребенка, из которых 1058 - мальчики, 1015 - девочки. Среди них 31 пара близнецов.

Министерство здравоохранения Республики Арцах осуществляет последовательную работу по улучшению условий в зданиях медучреждений и модернизации оборудования на государственные и благотворительные средства.

В 2019 году на благотворительной основе было отремонтировано и оснащено современным медицинским оборудованием родильное отделение Гадрутского районного медобъединения. На государственные средства отремонтирован родильный блок акушерского отделения Центра охраны здоровья матери и ребенка, послеродовые палаты, неонатальное отделение пополнилось соответствующим оборудованием.

В декабре 2019 года сдано в эксплуатацию новое здание Кашатагского районного медобъединения, где действует родильное отделение, оснащенное современным медицинским оборудованием.