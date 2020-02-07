Найден самый дорогой особняк Великобритании

В Великобритании нашли самый дорогой особняк — это дом в классическом стиле в самом центре лондонского района Сент-Джонс-Вуд. Как сообщает Mansion Global, его стоимость — 75 миллионов фунтов стерлингов (шесть миллиардов рублей).

Стоимость здания почти в два раза превышает цену дома, который ранее имел статус самого дорогого в Англии. Недвижимость также можно арендовать за 40 тысяч фунтов стерлингов (три миллиона рублей) в неделю, что делает ее также одним из самых дорогих арендных предложений в Лондоне,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Площадь пятиэтажного особняка из красного кирпича составляет 25 тысяч квадратных футов (2,4 тысячи квадратных метров). Дом вмещает семь спален, крытый спа-комплекс с бассейном на подземном уровне, тренажерный зал, сауну и хаммам. Кроме того, внутри есть четыре бара и 12-местный домашний кинотеатр.

Сам особняк рассчитан на большое количество людей, в том числе и на обслуживающий персонал (для него предназначены отдельные помещения). В здании имеется и автоматический автомобильный лифт, который «в стиле Джеймса Бонда» доставляет машину в охраняемый подземный гараж.