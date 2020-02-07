Выстрелы в направлении приграничных населенных пунктов Тавуша существенно сократились

В приграничных районах Тавушской области прошлый год, впервые после долгих лет, был мирным сельскохозяйственным годом. Противник существенно сократил выстрелы в направлении населенных пунктов. Администрация области уже предприняла шаги для обеспечения безопасности жителей.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал губернатор Тавуша Айк Чобанян.

"Выстрелы в направлении приграничных сел существенно сократились, в некоторых селах их вообще не было. 2019 год был единственным годом, когда все сельскохозяйственные работы были проведены в безопасных условиях, без единого выстрела. В прошлом году впервые после долгих лет в приграничной зоне мы имели мирное сельское хозяйство”, - сказал губернатор.

Он заметил, что и люди стали осторожнее. Проводят сельскохозяйственные работы в абсолютно безопасных местах. Одна из целей областной администрации является создание защитных лесополос, что позволит держать работающих вне снайперского поля зрения. Правительству представлена специальная программа по созданию защитных лесополос для полей. Эта программа была одобрена, и в следующем году в приграничной зоне должен быть проведен большой объем работ по созданию защитных лесополос”, - сказал он.