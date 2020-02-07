Сценарист "Аббатства Даунтон" Джулиан Феллоуз присоединился к продюсеру Джералду Роберту Молену ("Список Шиндлера") в работе над экранизацией повести "Ветер в ивах" Кеннета Грэма, сообщает Variety.

Созданием четырех главных персонажей (крота, барсука, жабы и водяной крысы) при помощи компьютерной графики будет заниматься студия Weta Digital Питера Джексона, снявшего кинотрилогию по книгам "Властелин колец" и "Хоббит, или Туда и обратно" Дж. Р.Р. Толкина,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"У нас есть все необходимое, чтобы сделать наиболее полную адаптацию классического произведения", — рассказал Джералд Р. Молен.

Съемки пройдут в Новой Зеландии на студии Джексона Stone Street Studios. Режиссер проекта — Рей Григгс.