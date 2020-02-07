Вице-премьер Мгер Григорян принял вице-президента ЕБРР

Вице-премьер Мгер Григорян принял делегацию во главе с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Пьером Хейлбронном

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, перед встречей вице-премьер в министерстве финансов принял участие в церемонии подписания соглашения с ЕБРР по "Программе Мегринского пропускного пункта".

Приветствуя гостей, Мгер Григорян выразил удовлетворение уровнем сотрудничества между Арменией и ЕБРР и придал важность активности банка в частном секторе, что способствует развитию в стране правильной бизнес-культуры. Мгер Григорян подчеркнул, что нет такой важной сферы, в которой не было бы налажено сотрудничество с ЕБРР. В качестве приоритета вице-премьер выделил программы ЕБРР по таким направлениям, как развитие рынка капитала, энергоэффективности и альтернативной энергетики, а также сферы МСБ.

Вице-президент ЕБРР Пьер Хейлбронн выразил благодарность за прием и налаженное конструктивное сотрудничество, а также с удовлетворением отметил, что в 2021 году заседание Совета управляющих ЕБРР состоится в Ереване, и сказал, что ожидает содействие правительства в организации на высоком уровне этого мероприятия с участием высокопоставленных гостей. Пьер Хейлбронн подчеркнул необходимость шагов для эффективной реализации совместных программ и выразил надежду на то, что, программы, намеченные, в частности, в сфере развития инфраструктур, поспособствуют реализации реформ правительства.