В ереванской школе им. А. С. Пушкина зарегистрированы случаи заболевания гриппом А H1N1. Директору школы Наталье Степанян справку о заражении гриппом H1N1пока представили родители 10 детей. В беседе с «Арменпресс» Степанян отметила, что 7 февраля из 1800 учеников отсутствовали 552.

“В нашей школе две смены. В первой смене учатся 1500 учеников, 452 из них отсутствуют, а во второй смене из 300 учеников отсутствуют 100. Пока не знаем, сколько отсутствующих заболели этим гриппом, поскольку не все родители везут детей в больницу и приносят в школу справку”, - отметила Степанян и добавила, что на прошлой неделе было зарегистрировано несколько случаев, а на этой неделе уже 7 случаев.

Ответственные за лечебную часть школы проводят периодические проверки среди детей, и когда бывают подозрения, просят родителей обследовать детей.

Министерство здравоохранения Армении 6 февраля распространило заявление о том, что в республике наблюдается активизация острых респираторных инфекций. Что выявлено как по обращениям в амбулаторно-поликлинические и больничные организации, так и по вызовам скорой помощи. В течение сезона было проведено исследование 740 образцов, в результате которого были обнаружены подвиды гриппа А H1N1 (18,5%), типа “В” (5,5%), а также возбудители других респираторных инфекций (24,7%) (риновирус, бокавирус, респираторный синтициальный вирус, аденовирос). То есть с декабря 2019 года циркулируют возбудители гриппа и других респираторных инфекций.