Лиса пробралась в парламент Британии и вызвала хаос

В здание британского парламента пробралась лиса, вызвав ненадолго там хаос. Об этом сообщает The Guardian.

Известно, что животное добежало до четвертого этажа по эскалатору. После этого полицейские поймали ее, заключив в голубой ящик. Затем его вынесли на носилках на улицу, где и отпустили лису на волю. Политики и госслужащие выразили свое недоумение этим эпизодом. Некоторые отметили, что хотя видели разные странности в парламенте за годы работы, но подобный инцидент все равно вызывает удивление. В частности, непонятно, каким образом животное пробралось туда,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.