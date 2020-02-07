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Лиса пробралась в парламент Британии и вызвала хаос

Лиса пробралась в парламент Британии и вызвала хаос

В здание британского парламента пробралась лиса, вызвав ненадолго там хаос. Об этом сообщает The Guardian.

Известно, что животное добежало до четвертого этажа по эскалатору. После этого полицейские поймали ее, заключив в голубой ящик. Затем его вынесли на носилках на улицу, где и отпустили лису на волю. Политики и госслужащие выразили свое недоумение этим эпизодом. Некоторые отметили, что хотя видели разные странности в парламенте за годы работы, но подобный инцидент все равно вызывает удивление. В частности, непонятно, каким образом животное пробралось туда,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

 




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БелТА

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