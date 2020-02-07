Известно имя победителя конкурса им. Тиграна Мансуряна

На музыкальном конкурсе имени яркого представителя современного армянского композиторского искусства Тиграна Мансуряна победителем стал молодой композитор Брин Кирш (Bryn Kirsch”).

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на официальной странице музыкального проекта “Дилижан” в Facebook.

Победитель получил 2 500 долларов США, а также получил возможность профессиональной записи своего произведения.

Конкурс проводится среди композиторов-студентов музыкальных вузов Калифорнии. Одним из обязательных условий конкурса является то, что звучащее произведение должно иметь отношение к армянской действительности.

Концертный цикл “Дилижан” был основан в 2005 году членами музыкальной ассоциации “Ларк”. Он призван представлять шедевры классической музыки, а также жемчужины сокровищницы армянской музыки.