СМИ: принц Эндрю отказался от присвоения ему звания адмирала из-за скандала с Эпштейном

Сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Эндрю решил временно отказаться по совету королевского двора от запланированного присвоения ему звания адмирала ВМС в связи со скандалом вокруг его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает в пятницу газета Daily Express.

Очередное почетное воинское звание герцогу должно было быть присвоено по случаю 60-летия (19 февраля) со дня рождения в соответствии с давней практикой, согласно которой старшие члены королевской семьи должны находиться на военной службе. Однако, по словам официального представителя Букингемского дворца, принцу было рекомендовано отказаться от запланированного повышения до тех пор, пока он не сможет полностью возобновить официальные обязанности в качестве члена королевской семьи,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Принц Эндрю временно отказался от исполнения официальных обязанностей в ноябре 2019 года.

Он также заявил тогда, что при необходимости готов оказать заинтересованным правоохранительным органам всю необходимую помощь в любых расследованиях, касающихся Эпштейна. Последний обвинялся властями США в сексуальном насилии и вовлечении несовершеннолетних в проституцию, а в августе 2019 года покончил с собой.