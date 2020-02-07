Группа фронтмена Linkin Park представила новый трек и клип на него

Американская рок-группа Grey Daze, созданная фронтменом Linkin Park Честером Беннингтоном, представила новый трек Sickness и клип на него. Коллектив также анонсировал дату выхода нового альбома, сообщает NME.

Видео основано на реальной истории дружбы между Беннингтоном и барабанщиком группы Шоном Доуделлом.

"Когда Честеру было 15 лет, над ним в школе издевались. И однажды даже избили. В тот день я взял на себя роль защитника и стал для него чуть ли не старшим братом. Наша дружба продолжается даже после его смерти", — рассказал Доуделл,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В песне звучит восстановленный вокал покойного музыканта (Беннингтон скончался в июле 2017 года).

Выход альбома Amends, куда войдет трек Sickness, запланирован на 10 апреля. Всего в пластинку войдет 11 композиций.

Группа Grey Daze была создана в 1993 году. В ней Честер Беннингтон участвовал до того как присоединился к Linkin Park в 1996 году.