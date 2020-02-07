В Тавуше зарегистрировано 1367 новых рабочих мест

В Тавушской области в 2019 году зарегистрировано 1367 новых рабочих мест в разных сферах.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал губернатор Айк Чобанян, подводя итоги работ за 2019 год.

“В 2019 году было зарегистрировано 1367 новых рабочих мест. Это те рабочие места, которые мы смогли зарегистрировать. Возможно, что созданы также и определенные рабочие места, которые мы не смогли учесть”, - сказал губернатор.

Не учтены рабочие места, созданные в системе Министерства обороны. Рабочие места созданы в разных сферах, например, более 600 рабочих мест в сфере сельского хозяйства, 113 новых рабочих мест в сфере туризма и т. д.

Губернатор сообщил также, что эти новые рабочие места появились и в результате реализации инвестиционных программ.