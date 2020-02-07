Президент Республики Армения Армен Саркисян подписал ряд законов. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Президент Армении Армен Саркисян 7 февраля подписал следующие законы:

Закон О внесении дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения

Закон О внесении дополнений в Уголовный кодекс Республики Армения

Закон О внесении изменения в Закон “О государственной регистрации прав на имущество”

Закон О внесении изменения и дополнения в Закон “Об управлении многоквартирным домом” и О внесении изменения в Закон “О кондоминиуме”

Закон О внесении изменений и дополнений в Закон “Об общественной службе” и пакет из 64 включенных Законов.