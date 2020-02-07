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Армен Саркисян подписал ряд законов

Армен Саркисян подписал ряд законов

Президент Республики Армения Армен Саркисян подписал ряд законов. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Президент Армении Армен Саркисян  7 февраля подписал  следующие законы:

Закон О внесении дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения 

Закон О внесении дополнений в Уголовный кодекс Республики Армения

Закон О внесении изменения в Закон “О государственной регистрации прав на имущество”

Закон О внесении изменения и дополнения в Закон “Об управлении многоквартирным домом” и  О внесении изменения в Закон “О кондоминиуме”

Закон О внесении изменений и дополнений в Закон “Об общественной службе” и пакет из 64 включенных Законов.




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