Неправительственные организации Азербайджана не являются фактором мирного процесса: А. Нагдалян

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян коснулась вопроса о встрече представителя неправительственной организации в Азербайджане с послами. «Арменпресс» представляет ответы пресс-секретаря МИД РА.

Вопрос: В экспертных кругах Армении активизируются обсуждения по поводу того, что в процессе мирного урегулирования все более возрастает роль азербайджанской общины Нагорного Карабаха, о чем свидетельствует также встреча послов стран-сопредседателей с главой общины Туралом Гянджиалиевым. Существует ли подобное развитие?

Ответ: Деятельность неправительственных организаций (GONGO), организованных правительством Азербайджана, как бы они не назывались, не является каким-либо фактором в мирном процессе, и МИД РА не комментирует их контакты с аккредитованными в их стране членами дипломатического корпуса.

Повторю, что позиция Армении по сторонам конфликта четкая. Начиная с 1992 года, власти Арцаха в статусе избранных представителей НКР участвовали в мирном процессе. Власти НКР вместе с Арменией и Азербайджаном подписали Бишкекский протокол, содержащий призыв к прекращению огня. В заключительном документе Будапештского саммита ОБСЕ закреплен трехсторонний переговорный формат, который вытекает из соглашения о прекращении огня 1994 года - трехстороннее соглашение о прекращении огня между Нагорным Карабахом, Азербайджаном и Арменией.