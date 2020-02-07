Турция открыла новую авантюрную страницу в отношениях с Ливией: Рубен Сафрастян

В последнее время кризисная ситуация на Ближнем Востоке приобрела новую тенденцию.

Как передает «Арменпресс», такое мнение выразил директор Института востоковедения Рубен Сафрастян.

По словам востоковеда, в первую очередь это – активность, проявляемая Турции в регионе, которая приобретает откровенно агрессивный характер.

“Еще несколько месяцев назад мы прогнозировали, что Турция продолжит свою активность после разрешения определенных проблем в Сирии. Мы прогнозировали также и то, что эта активность может переместиться и на Южный Кавказ, но это произошло в направлении Ливии. По всей видимости, Турция авантюрную страницу в отношениях с Ливией. Турция переводит туда не только оружие и боеприпасы, но и вооруженные группировки и советников турецкой армии”, - представил Рубен Сафрастян.

По словам Сафрастяна, уже говорится, что в окрестностях столицы Ливии Триполи должна быть построена турецкая военная база.