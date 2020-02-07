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Всемирный комитет Панармянских игр готовится ко II Зимним играм

Всемирный комитет Панармянских игр готовится ко II Зимним играм

Состоялось очередное собрание Всемирного комитета Панармянских игр.

Как передает «Арменпресс», в ходе собрания были обсуждены организационные вопросы предстоящих в феврале 2021 года II зимних Панармянских игр.

Координатором работ с городскими комитетами Южной и Северной Америки и европейских стран назначен Севак Карапетян, со странами СНГ - Анаит Мхитарян, со странами Азии - Епрем Мкртчян, со странами Ближнего Востока - Айкануш Никоян, Армении и Арцаха - Геворг Галстян.

Контроль за процессом выполнения работ был возложен на советника председателя Комитета Панармянских игр Дереника Габриеляна.




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БелТА

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