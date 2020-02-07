Незаконные вырубки леса в Тавуше сократились как минимум в 10 раз: губернатор области

В Тавушской области выявляется 90% случаев незаконной вырубки леса. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал губернатор Тавуша Айк Чобанян, подводя итоги проделанной в 2019 году работы.

“Самым большим достижением в сфере охраны природы в 2019 году считаю коренные изменения в сфере управления лесом. На протяжении 30 лет грабеж леса в нашей стране имел чудовищный характер. И в 2019 году, по сути, мы впервые резко и твердо остановили этот процесс. Сегодня мы можем четко констатировать, что смогли, как минимум, в десять раз сократить незаконные вырубки леса. Если и бывают случаи незаконной вырубки леса, то не менее 90% обнаруживаются. Это означает, что, по сути, мы решили этот вопрос, и наши основные работы в 2020 году будут направлены на улучшение системы управления лесом”, - сказал Чобанян.

Он напомнил, что прозвучали профессиональные экспертные мнения о том, что в этой сфере ежегодный оборот достигал 500 млн долларов “черного дохода”. Это означает, что, по сути, этот процесс, который начался и успешно ведется, - это процесс, направленный против криминальной инфраструктуры, создающей как минимум 500 млн долларов “черного дохода”. Губернатор заверил, что сегодня продолжаются твердые шаги в направлении того, чтобы лес охранялся не силовыми структурами, а профессиональной структурой. Он отметил, что сегодня, к сожалению, мы пока не в состоянии полноценно осуществлять эту охрану посредством системы управления лесом, и по этой причине в этот процесс вовлечена Полиция Армении.

“На выходе из национального парка Дилижан есть соответствующий пункт охраны. Такие посты есть и в других местах, осуществляется оперативная работа большого объема, чтобы не допустить, чтобы это колесо вновь повернулось бы назад. В Армении леса находятся под государственной опекой и защитой. В Армении незаконной вырубки лесов больше не будет”, - подчеркнул губернатор.

В прошлом году в области был осуществлен большой объем работ по лесовосстановлению. В этом году он будет увеличен. Впервые благодаря частным инвестициям был создан питомник саженцев для восстановления леса. В 2020 году будет произведено не менее 200 тысяч саженцев, которые послужат лесовосстановлению.