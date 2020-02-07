Строительство дорожного коридора “Север-Юг” - одна из наших ключевых программ: Сурен Папикян

Министр территориального управления и инфраструктур РА Сурен Папикян 6 февраля принял делегацию Азиатского банка развития (АБР) во главе с директором управления транспорта и связи Центральной и Западной Азии Донг-Сю Пьо. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства территориального управления и инфраструктур Армении.

В ходе встречи были обсуждены дорожно-строительные программы, реализуемые в Армении при содействии АБР. В частности, были затронуты рабочие процедуры, связанные с ходом строительства дорожного коридора “Север-Юг”, возникшие проблемы и пути их разрешения.

“Строительство дорожного коридора “Север-Юг” является одной из наших ключевых программ и имеет важное стратегическое значение как для Армении, так и для региона”, - отметил Сурен Папикян и заверил, что правительство имеет четкую приверженность и политическую волю к быстрому решению проблем, обусловленных различными обстоятельствами и годами бездействия.

"В то же время мы ожидаем и содействия наших партнеров в вопросе пересмотра прерванных работ и выбора консалтинговой компании и разделяем обоюдно подчеркиваемый подход к завершению работ по установленному графику”, - добавил министр.

Г-н Пен поблагодарил министра за встречу и еще раз заверил, что АБР готов содействовать правительству в любом вопросе, чтобы завершить программу в сроки. “Утверждение рамочного соглашения о финансировании дорожного коридора “Север-Юг” еще на 5 лет было беспрецедентным решением Совета банка, следовательно, обе стороны должны приложить все усилия для завершения программы”, - отметил г-н Пьо.

Стороны подтвердили свою готовность к обеспечению непрерывности действующих программ и совместному урегулированию существующих в них проблем.

Напомним, что в сфере дорожной инфраструктуры при финансировании АБР на данный момент реконструируется участок Талин-Ланджик длиной в 18,7 км транша транспортного коридора “Север-Юг”. Работы по реконструкции дороги продолжаются. В настоящее время ведутся работы по реализации земельных и искусственных сооружений.

Уже выполнено около 83% от общего объема земляных работ и около 59% от общего объема бетонных конструкций.

На 42 км участка Аштарак-Талин транша 2, финансируемого Азиатским банком развития, принимаются меры по продолжению программы, планируется привлечь нового инженера-консультанта программы и подготовить конкурсную документацию. При финансировании АБР ремонтируется также и отрезок дороги М6 Туманян-Баграташен-таможенный пункт границы Грузии межгосударственной дороги Ванадзор-Алаверди длиной около 51. 7 км.