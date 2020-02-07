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В Ухане более 30 роботов помогают бороться с коронавирусом

В Ухане более 30 роботов помогают бороться с коронавирусом

Более 30 шанхайских роботов-дезинфекторов начали работать в больницах китайского города Ухань – эпицентра распространения коронавируса, они помогают медикам бороться с инфекцией, сообщает агентство Синьхуа.

Отмечается, что роботов разработала и произвела шанхайская компания TMiRob. Гендиректор организации сообщил СМИ, что роботы белого цвета, их "голова" оснащена распылителем перекиси водорода, а в "живот" встроены девять ультрафиолетовых ламп. Умные роботы могут выполнять обеззараживание разных видов. Также они оснащены специальной технологией для ориентации в пространстве, которая позволяет им избегать столкновений с препятствиями,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Роботы выполняют задачи по обеззараживанию круглосуточно в палатах-изоляторах, отделениях интенсивной терапии, операционных и амбулаторных отделениях крупных больниц города Ухань, где борются с коронавирусом. Они помогают снизить риски перекрестного заражения пациентов и делают работу специалистов более эффективной.

 




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БелТА

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