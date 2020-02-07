Метель, резкое понижение температуры воздуха: на территорию Армении проникнет холодный циклон

8 февраля, после полудня, к вечеру, на территорию Армении начнет вторгаться холодный атмосферный фронт циклона.

Как передает «Арменпресс», начальник гидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян на своей странице в Facebook отметил, что ожидается резкое понижение температуры.

“Сегодня и завтра до полудня снег выпадет только в горных областях, но уже 8 февраля с вечера и до утра 9 февраля на всей территории республики будет идти снег, в отдельных районах –довольно интенсивно. В горных областях ожидается метель, низкая горизонтальная видимость. Вечером 8 февраля, в связи с резким понижением температуры, все дороги республики будут покрыты гололедом. Температура воздуха на территории республики сегодня выше климатической нормы на 10 - 15 градусов, однако 8 - 11 февраля постепенно понизится на 18 - 20 градусов”, - отметил Гагик Суренян.