Время в Ереване: 11:07:36,   7 Февраль

Турция 8 февраля ожидает визит российской делегации для обсуждения ситуации в Идлибе

Турция 8 февраля ожидает визит российской делегации для обсуждения ситуации в Идлибе

Российская делегация отправится в Турцию, чтобы провести переговоры по обстановке в зоне деэскалации в провинции Идлиб. Об этом заявил в пятницу турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

"Завтра в Турцию из России приедет делегация, которую возглавят представители министерства иностранных дел. Мы проведем переговоры, и если будет такая необходимость, то после них могут пройти переговоры на уровне лидеров наших стран", - сказал он,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс,

Между тем в четверг официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что в Турцию должна приехать "военная делегация из России для обсуждения Сирии".

 

 




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации