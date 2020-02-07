Члены КС окажутся в плохом положении в случае отправки им вопроса референдума: депутат

Решение о вынесении на референдум проекта конституционных изменений, принятое Национальным собранием, с соответствующим заявлением парламента должно быть представлено президенту РА.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 7 февраля заявил председатель постоянной парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам, член фракции “Мой шаг” Владимир Варданян.

“После принятия проекта последует соответствующее заявление, которым решение НС будет представлено президенту республики. Президент назначит референдум в установленный законом срок. После этого к процессу присоединятся те субъекты, которые ответственны за организацию и проведение референдума, и будет проведен референдум”, - сказал Варданян.

Отвечая на вопрос о том, необходимо ли решение Конституционного суда для проведения референдума, Варданян отметил, что по этому вопросу нет четкого регламента.

“Нет четкого регламента, необходимо ли заключение Конституционного суда по данному вопросу или нет. В данном вопросе, на мой взгляд, 7 членов КС имеют личную заинтересованность, и в каком-то смысле мы их поставим в плохое положение, когда вопрос будет передан в Конституционный суд для вынесения заключения”, - отметил депутат.

На внеочередном заседании НС 6 февраля парламент решил вынести вопрос о прекращении полномочий председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна и членов КС на всенародный референдум. Парламент не проголосовал за проект конституционных изменений, затем фракция “Мой шаг” предложила обсудить решение Национального собрания о проведении референдума по проекту конституционных изменений, которое и было принято парламентом.

Проектом изменений в Конституции Республики Армения предлагается с поправками к Конституции Республики Армения от 5 июля 1995 года, от 6 декабря 2015 года, статью 213 изложить в новой редакции: “Пребывание на должности председателя и членов Конституционного суда, назначенных до вступления в силу главы 7 Конституции, прекращается.

Выдвижения на вакантные места судей Конституционного суда производятся последовательно правительством, президентом республики и общим собранием судей. Полномочия председателя и членов Конституционного суда, назначенных на основании части 1 настоящей статьи до вступления в силу главы 7 Конституции, считаются прекращенными, а сроки и другие подробности пополнения образовавшихся вакантных мест устанавливаются в порядке, предусмотренном Законом “О Конституционном суде”. Изменения в Конституционном законе, предусматривающие указанный порядок, принимаются и вступают в силу в двухмесячный срок после вступления в силу настоящей статьи”, - отмечено в проекте.