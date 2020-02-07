Все результаты исследований коронавируса нового типа в Армении были отрицательными

Инспекционный орган здравоохранения и труда продолжает усиленные контрольные работы на воздушной и сухопутной границах республики, и сообщает, что в результате бывает и госпитализация с пограничного пункта. Среди граждан Армении, прибывающих из Китая в Армению, некоторые имели температуру. Они и не только они были изолированы и госпитализированы.

“Это текущие контрольные работы пограничных медико-санитарных контрольных пунктов Инспекционного органа здравоохранения и труда, направленные на предотвращение завоза коронавируса. За ними следуют работы Министерства здравоохранения. Каждый человек, прибывшый из Китая или находившийся в этой стране в течение последних 14 дней, у которого при пересечении границы фиксируется 37 градусов и выше температуры, изолируется и госпитализируется с целью ограничения общения с экипажем и пассажирами. В дальнейшем состоянием их здоровья продолжает заниматься Министерство здравоохранения. К счастью, ни у кого из госпитализированных до сих пор болезнь не подтвердилась. В этом плане периодически предоставляется исчерпывающая информация. Нет необходимости в излишней панике. Главное -надлежащие органы находятся на своих местах.

Для предотвращения завоза коронавируса в Армению создана межведомственная комиссия. Инспекционный орган тесно сотрудничает с другими структурами”, - говорится в сообщении ИОЗТ.

По данным на 7 февраля, число случаев заражения новым коронавирусом 2019-nCoV в Китае превысило 31,1 тысячи человек, 636 человек погибли, 1540 выздоровели.

Как передает «Арменпресс», 5 февраля Министерство здравоохранения Армении заявило, что с 27 января из Китая в Армению прибыли 859 человек, в отношении которых установлен контроль по месту их проживания. В результате предпринятых мер были госпитализированы 40 пациентов с симптомами, вызывающими подозрение, характерными для коронавирусной инфекции, 26 из которых уже выписаны, 14 пациентов все еще в больнице. Все получили и получают симптоматическое лечение, при необходимости организуются и лабораторные исследования. В последние дни министерство пока не обновляло эти данные.

7 февраля министерство, не публикуя цифровые данные, напомнило:

“Минздрав продолжает работу по предотвращению завоза новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), как системную, так и по контролю за лицами, вернувшимися из Китая.

Все прибывшие из Китая люди находятся под наблюдением врачей, люди имеющие температуру, госпитализированы, организуются все необходимые исследования. До сих пор результаты исследований, в том числе и лабораторных, были отрицательными. Вновь напоминаем и призываем следить за официальными новостями, не поддаваться панике, особенно не поддаваться дезинформации, распространяемой пользователями социальных сетей”.