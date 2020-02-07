87-летний Эльдар Шенгелая снял новый фильм

87-летний режиссер Эльдар Шенгелая недавно завершил работу над новым короткометражным фильмом "Колодец", говорится в сообщении на сайте Национального кинематографического центра Грузии.

Короткометражный фильм, закрытый показ которого состоялся на днях, снят по рассказу Резо Чеишвили. Творческий дуэт Шенгелая-Чеишвили знаком зрителю по культовой картине "Голубые горы или Неправдоподобная история", а также фильму "Мачеха Саманишвили",сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

"Если я найду деньги, то сниму еще два фильма, которые выйдут к маю. Что самое главное, во всех трех фильмах будет играть Паата Моисцрапишвили, который свяжет их", - рассказал режиссер.

Обе картины будут также короткометражные и сняты по новеллам Резо Чеишвили.