Председатель ЦИК встретился с председателем НС: Мукучян представил состоявшееся обсуждение

Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Армения Тигран Мукучян встретился в Национальном собрании со спикером парламента Араратом Мирзояном.

В ответ на вопрос «Арменпресс», обсуждали ли они решение НС о вынесении на референдум вопроса о прекращении полномочий председателя и членов Конституционного суда, Мукучян ответил, что они обсудили общие вопросы.

“Было общее обсуждение законодательных вопросов”, - ответил Мукучян.

Тигран Мукучян в ответ на вопросы о референдуме призвал подождать, пока он будет назначен официально.

“Когда будет назначен референдум, после этого начнутся функции ЦИК, тогда Центральная избирательная комиссия, как и всегда, даст подробные разъяснения по всем вопросам”, - отметил председатель ЦИК.

На внеочередном заседании НС 6 февраля парламент решил вынести вопрос о прекращении полномочий председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна и членов КС на всенародный референдум. Парламент не проголосовал за проект конституционных изменений, затем фракция “Мой шаг” предложила обсудить решение Национального собрания о проведении референдума по проекту конституционных изменений, которое и было принято парламентом.

Проектом изменений в Конституции Республики Армения предлагается с поправками к Конституции Республики Армения от 5 июля 1995 года, от 6 декабря 2015 года, статью 213 изложить в новой редакции: “Пребывание на должности председателя и членов Конституционного суда, назначенных до вступления в силу главы 7 Конституции, прекращается.

Выдвижения на вакантные места судей Конституционного суда производятся последовательно правительством, президентом республики и общим собранием судей. Полномочия председателя и членов Конституционного суда, назначенных на основании части 1 настоящей статьи до вступления в силу главы 7 Конституции, считаются прекращенными, а сроки и другие подробности пополнения образовавшихся вакантных мест устанавливаются в порядке, предусмотренном Законом “О Конституционном суде”. Изменения в Конституционном законе, предусматривающие указанный порядок, принимаются и вступают в силу в двухмесячный срок после вступления в силу настоящей статьи”, - отмечено в проекте.