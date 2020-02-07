Население Шанхая призвали оставаться дома еще две недели из-за коронавируса

Население Шанхая призывают по возможности не выходить из дома еще как минимум две недели, чтобы сдержать распространение пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Как пишет в пятницу газета Shanghai Daily, с соответствующей рекомендацией выступил руководитель специальной рабочей группы по контролю и профилактике коронавируса доктор Чжан Вэньхун, который также является главой инфекционного отделения больницы Хуашань.

"Пожалуйста, оставайтесь дома еще две недели. Мы не отдыхаем дома, а боремся. Каждый, кто остается дома, принимает участие в борьбе с вирусом", - приводит издание его слова,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как указал эксперт, инфекцию можно предотвратить, а большинство случаев заболевания проходят в легкой форме. "До разработки специализированных препаратов против коронавируса, мы будем индивидуально подходить к лечению каждого пациента. Самое эффективное лекарство - это собственный иммунитет пациента ", - сказал Чжан Вэньхун.