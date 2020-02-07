Арсен Торосян провел телефонный разговор со своим грузинским коллегой
Министр здравоохранения Арсен Торосян провел телефонный разговор с министром по вопросам внутренне перемещенных лиц из оккупированных территорий Грузии, труда, здравоохранения и социальных вопросов Екатерин Тикарадзе. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Армении.
Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, национальные и международные мероприятия по борьбе с эпидемией нового коронавируса.
Стороны выразили готовность обеспечивать взаимную информацию, сотрудничать в направлении обеспечения противоэпидемической безопасности.
Министр Торосян пригласил своего коллегу посетить Армению. Екатерин Тикарадзе на предложение ответила положительно.