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Арсен Торосян провел телефонный разговор со своим грузинским коллегой

Арсен Торосян провел телефонный разговор со своим грузинским коллегой

Министр здравоохранения Арсен Торосян провел телефонный разговор с министром по вопросам внутренне перемещенных лиц из оккупированных территорий Грузии, труда, здравоохранения и социальных вопросов Екатерин Тикарадзе. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Армении.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, национальные и международные мероприятия по борьбе с эпидемией нового коронавируса.

Стороны выразили готовность обеспечивать взаимную информацию, сотрудничать в направлении обеспечения противоэпидемической безопасности.

Министр Торосян пригласил своего коллегу посетить Армению. Екатерин Тикарадзе на предложение ответила положительно.




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БелТА

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