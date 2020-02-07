Тигран Хачатрян и вице-президент ЕБРР обсудили повестку сотрудничества

Министр экономики Армении Тигран Хачатрян принял делегацию, возглавляемую вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Пьером Хейлбронном. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства экономики Армении.

Тигран Хачатрян приветствовал гостей в Армении и выразил удовлетворение решением Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития, согласно которому Ереван был избран местом проведения годового собрания ЕБРР 2021 года. Он выразил уверенность, что мероприятие будет способствовать концентрации внимания к нашей стране и к ее экономике.

Министр представил цели и действия экономической политики правительства РА, подчеркнув важность равной конкуренции и прозрачности частного сектора.

“Вовлеченность ЕБРР в экономическую жизнь Армении имеет большое значение. Мы придаем особую важность тому, что банк работает напрямую с предприятиями частного сектора, поскольку присутствие ЕБРР в частном секторе это не только экономическое присутствие. Оно определяет критерии экономической культуры для развития этих компаний. В этом сегменте без высокого уровня корпоративного управления, соответствующего международным стандартам, мы не можем ожидать больших качественных финансовых потоков”, - отметил министр.

Тигран Хачатрян также отметил важность опосредованного присутствия банка, посчитав открытие в Армении частного инвестиционного фонда при содействии Европейского Союза и Европейского банка реконструкции и развития очень значимым.

“Мы прибыли в Ереван в довольно примечательный период. Наши 71 член приняли решение провести следующее собрание именно здесь. Это прекрасная возможность для обеих сторон, в частности, Армения может рассчитывать на интерес международной аудитории и инвесторов в этом контексте”, - сказал вице-президент Европейского банка реконструкции и развития Пьер Хейлброн.

Пьерр Хейлброн в своей речи коснулся стратегии страны, разрабатываемой ЕБРР. Он отметил, что Армения ведет значительные работы в направлении улучшения бизнес-среды. Вице-президент банка поинтересовался приоритетами экономической команды правительства Армении для уточнения дальнейшего сотрудничества.

В этом контексте стороны обсудили развитие рынка капитала как инфраструктуру и средство повышения конкурентоспособности, который, по словам Тиграна Хачатряна, Армения имеет большой потенциал для изменений. Министр отметил важность международного экспертного содействия.

В ходе обсуждения состоялся также и обмен мнениями о необходимости повышения технической оснащенности и производительности во всех отраслях экономики Армении для поощрения инвестиций, осуществляемых в этом направлении. Были затронуты и вопросы разработки концепции “зеленой экономики”, а также необходимость повышения производительности в сельском хозяйстве и поведенческих изменений.