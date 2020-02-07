Пожарные-спасатели потушили пожар в гостинице “Исраэль Ори”

7-го февраля в 04:48 в Национальный центр кризисного управления МЧС Армении поступило сообщение, что вспыхнул пожар в подвальном этаже гостиницы “Исраел ори”, находяшейся на улице Прошяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехали шесть боевых расчетов пожарно-спасательных отрядов спасательного управления СС МЧС Еревана, а также оперативная группа отдела по организации работ по тушению пожаров и спасательных работ.

Пожар был локализован в 05:51, потушен - в 06:11. Полностью сгорела сауна гостиницы (6 кв / м) и частично и прихожая с мебелью (40 кв / м).