Буттиджич побеждает на кокусах демократической партии в Айове

Кандидат в президенты США от демократической партии Пит Буттиджич победил с небольшим отрывом на кокусах в штате Айова, сообщают американские СМИ.

По их данным Буттиджич лидирует с небольшим отрывом с 26,2%. Его главный соперник сенатор Берни Сандерс идет по пятам с 26,1%.

При этом сенатор Элизабет Уоррен находится на третьем месте с 18%, а бывший вице-президент США Джо Байден - лишь на четвертом месте с 15,8 %,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Замыкает пятерку сенатор Эми Клобучар с 12,3 %.

"Это фантастические новости", - сказал Буттиджич в эфире телеканала CNN.

Он также поздравил Сандерса и его сторонников.

Голосование состоялось еще в понедельник, однако из-за технических неполадок и проверок данных на достоверность подсчет голосов затянулся.

Американские СМИ отмечают, что первые кокусы традиционно играют ключевую роль в борьбе претендентов в кандидаты от партии, хотя и не гарантирует им непосредственного успеха в дальнейшей борьбе.