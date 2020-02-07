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“Wizz Air” будет осуществлять рейсы по маршруту Ереван-Ларнака-Ереван

“Wizz Air” будет осуществлять рейсы по маршруту Ереван-Ларнака-Ереван

Новые рейсы венгерской бюджетной авиакомпании “Wizz Air” по маршруту Ереван-Ларнака (Кипр)-Ереван стартуют с 1 июня 2020 года. Намечено по два рейса в неделю. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на странице международного аэропорта “Звартноц” в Facebook.

С апреля 2020 года компания начнет рейсы Ереван-Вильнюс-Ереван и Ереван-Вена-Ереван, которые также будут осуществляться с частотой 2 рейса в неделю.




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БелТА

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