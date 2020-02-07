Новая банковская культура: IDBank в Ереване открыл первый в своем роде флагманский офис

IDBank открыл свой новый флагманский офис по адресу Северный проспект 6, который является единственным в своем роде во всем регионе.

Как передает «Арменпресс», здесь размещен ряд услуг, которые клиенты вынуждены искать в разных местах.

В новом флагманском офисе банка, расположенном в самом сердце Еревана, отныне можно будет совершить банковские операции, воспользоваться услугами Privilege banking, в специально выделенном зале-idbusiness получить услуги, предоставляемые юридическим лицам, в кафе “Espress It CoffeeShop Company” насладиться ароматным кофе или отведать вкусных блюд, а при необходимости поработать в coworking.

“Мы создаем новую банковскую культуру. Во флагманском офисе банка “Кентрон” мы создали для наших клиентов такие условия, чтобы они могли получить современные, качественные, удобные услуги в одном месте. Финансовые услуги мы объединили с idworking и кафе “Espress It”. Все это мы осуществили и организовали совместно с нашими партнерами и собираемся еще более усовершенствовать предлагаемые в этом центре услуги”, - отметил председатель правления банка Мгер Абрамян.

Филиал IDBank “Кентрон” расположен на 3 этажах. Банк действующий на первом этаже, будет работать с 9:15 до 22:00 утра, тем самым удовлетворяя требования многих клиентов. На том же этаже находится и кафе. - На первом этаже будет действовать и coworking, где кроме уникального дизайна и приятной атмосферы созданы все условия для эффективной работы. В отдельных залах на втором этаже этого флагманского офиса будут обслуживаться и юридические лица и клиенты Privilege banking. Как на первом, так и на втором этаже действуют детские комнаты, в которых профессиональные аниматоры займут детей клиентов различными забавными играми.

Директор по развитию бизнеса IDBank Карен Налбандян подчеркнул, что сегодня создана банковская культура нового стиля, с новой концепцией, которая предполагает все вокруг клиента и все для клиента. Мы понимаем, что одни лишь банковские услуги не соответствуют требованиям современного человека, поэтому вместе с партнерами создали центр, соответствующий ритму и требованиям современной жизни. Наши клиенты, потратив здесь минимум времени, получат максимум услуг. Они смогут воспользоваться банковскими услугами, одновременно организовав свой ланч в кафе, или поработать в idworking и воспользоваться услугами и других партнеров, не тратя времени на пробки”, - сказал Налбандян и добавил, что создается эко-система, которая позволит своим клиентам получать различные услуги легко, быстро и эффективно.

Шеф-бариста кафе Тигран Забунян отметил, что они предложат предложат свою культуру кафе с высококачественным кофе.

“Мы очень рады сотрудничеству в Армении с IDBankом. Мы предлагаем клиентам достаточно качественный кофе и богатую и обильную кухню”, - сказал шеф-бариста “Espress It”.

Кафе скоро сможет принмать своих клиентов круглосуточно.

На церемонии открытия филиала IDBank “Кентрон” состоялась также презентация карты Visa Signature, которая была проведена при участии руководителя Кавказского региона международной системы “Visa” Кристины Дорос. Приобретая карту Visa Signature, клиенты смогут воспользоваться не только преимуществами карты, но и получат полный пакет привилегий Privilege Banking.

Флагманский офис будет работать с понедельника по пятницу с 09:15 до 22:00, в субботу с 10:00 до 16:00, а idworking будет работать ежедневно с 10:00 до 02:00.