Трамп пообещал Си Цзиньпину спокойно реагировать на коронавирус

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином пообещал, что Вашингтон будет впредь спокойно реагировать на ситуацию с коронавирусом, говорится в заявлении МИД Китая по итогам разговора.

"США будут спокойно относиться и реагировать на вспышку коронавируса , готовы поддерживать контакты и сотрудничество с Китаем посредством двусторонних контактов и через каналы ВОЗ", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Американский президент, как указали в МИД КНР, также заявил, что США готовы направить в КНР своих экспертов и оказать помощь другими способами. Он также добавил, что строительство специализированного госпиталя за столь короткий срок впечатляет и в полной мере демонстрирует выдающиеся возможности Китая в организации и способности реагирования на ЧС.