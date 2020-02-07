Мост между прошлым и настоящим: “Adana Project” на сольном концерте представит свой первый альбом

Рок-группа “Adana Project”, которая обрабатывает и по-новому исполняет старинные армянские этнографические, народные и забытые эстрадные песни, 30 марта выступит с сольным концертом. Он состоится в Государственном кукольном театре им. О. Туманяна.

Группа представит свой первый альбом “Возвращение”, в котором более пяти произведений.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» солистка группы Мане Тоноян сказала, что они представят новые песни и в новой интерпретации. “Планируется премьера двух песен, обе - дуэты, но пока не раскрою, с кем я буду выступать.”.

Говоря о песнях, включенных в альбом, Мане подчеркнула, что все произведения – кавры, три из них имеют видеоклипы (“Налей вина”,

“Свежие цветы”, “Знаю ты не моя”).

“Adana Project” уже имеет несколько лет истории. Мане присоединилась к группе три года назад. “Меня привлекает патриотический рок, который вначале мне был немного чужд, потому что я в основном пела джаз или блюз. В результате работы мы сплотились, стали одним кулаком и медленно, но твердыми шагами движемся вперед”, - подчеркнула певица и добавила, что группу очень поддерживает продюсер “Adana Project” Андре Симонян.

Продюсер Андре Симонян с удовлетворением отметил, что группа очень популярна. “Я заметил, что на различных музыкальных фестивалях с нетерпением ждут наши выступления. Цель “Adana Project” - посредством музыки стать мостом между прошлым и будущим. Группа в стиле рок и хеви-метал представляет, по мнению многих, забытые песни и придает им свежее дыхание. Аудитории это нравится”, - отметил Симонян.

Андре сообщил, что группа получает много предложений выступать за рубежом, что для него очень приятно.

“Группу знают и за пределами Армении. В настоящее время мы должны были находиться в Ливане, но из-за возникших там политических проблем наш визит был отложен. Надеюсь, что в 2020 году “Adana Project” выступит в разных странах”, - подчеркнул продюсер.

Основателями “Adana Project” являются Арин и Арис Карамяны. Арин играет на клавишных инструментах, а Арис на ударных. Гитаристы группы - Патрик Аветисян и Роман Мнацаканян, бас –гитарист - Гегам Казарян, солистка - Мане Тоноян.

Анжела Амбарцумян