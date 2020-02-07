ДТП на Егвардском шоссе: есть пострадавший

6-го февраля в 20:21 в Национальный центр кризисного управления МЧС Армении был получен сигнал, что в административном районе Давиташен г. Еревана, возле телекомпании “Армения” произошло ДТП, есть пострадавший. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда спасательного управления СС МЧС Еревана.

Выяснилось, что на Егвардском шоссе возле торгового центра “Боконик” столкнулись автомобили марок “ Mercedes C” (водитель Тигран Г.).), “Toyota Camry” (водитель Азат А. 1964 г.р.) и “Mercedes C” (водитель Роман М.).

Водителя автомобиля марки “Toyota Camry” спасатели перенесли к машине скорой помощи, он был госпитализирован в медицинский центр “Армения”.

Спасатели обесточили автомобиль марки “Toyota Camry” и перекрыли подачу топлива.