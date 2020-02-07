Коронавирус обнаружен у 61 человека на круизном лайнере Diamond Princess

Число людей, у которых обнаружен новый тип коронавируса, на круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине в японской Иокогаме, выросло втрое, сообщает Минздрав Японии.

По данным министерства, еще у 41 человека на судне тест на новый тип коронавируса показал положительный результат,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Ранее сообщалось о 20 заболевших.

Все зараженные будут доставлены в медицинские учреждения Токио.