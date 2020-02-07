Ликвидирован главарь «Аль-Каиды» в Йемене

Военные США ликвидировали главаря запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида» в Йемене Касима ар-Райми. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В заявлении говорится, что по указанию президента США Дональда Трампа в Йемене была проведена контртеррористическая операция, в результате которой и был ликвидирован ар-Райми. «Его смерть еще больше разрушает «Аль-Каиду на Аравийском полуострове» и глобальное движение «Аль-Каида» и приближает нас к устранению угроз, которые эти группировки представляют для нашей национальной безопасности», — отметили в Белом доме, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.