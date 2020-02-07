СМИ: Си Цзиньпин обсудил с Трампом борьбу с коронавирусом

Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу утром обсудил с президентом США Дональдом Трампом меры по борьбе с пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

"Правительство и народ КНР предпринимают все возможные усилия для борьбы с коронавирусом", - приводит телеканал слова китайского лидера.

Как подчеркнул Си Цзиньпин, Пекин задействовал все имеющиеся в его распоряжении ресурсы для того, чтобы максимально быстро реагировать на распространение коронавируса. Он уточнил, что для подавления вспышки "предпринимаются максимально решительные шаги".

Мощная вспышка пневмонии не способна затормозить экономическое развитие Китая, заявил Си Цзиньпин. "Долгосрочная тенденция успешного экономического развития Китая не может измениться", - приводит его слова телевидение,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как он отметил, предпринятые правительством КНР меры по борьбе с пневмонией уже приносят очевидные положительные результаты. "Мы абсолютно уверены, что победим вирус. У нас для этого все есть", - подытожил китайский лидер.

ТАСС, 7 февраля. Президент США Дональд Трамп в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином в пятницу утром выразил уверенность, что сила и упорство Китая помогут в борьбе с распространением коронавируса нового типа. Об этом, как передало агентство Reuters, сообщил представитель Белого дома Джадд Дири.

Стороны в ходе беседы по телефону согласились с необходимостью продолжения всеобъемлющего взаимодействия и сотрудничества, отметил Дири.