Неожиданные проверки в воинских частях: военная полиция зафиксировала ряд нарушений

По приказу министра обороны Армении Давида Тонояна военная полиция Армении 7 февраля провела внезапные проверки во многих воинских частях ВС, чтобы проверить воинскую дисциплину, в частности, выявить участие военнослужащих на курсах боевой подготовки. Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью МО Армении, в результате был выявлен ряд нарушений.

Военнослужащие, не присутствовавшие на курсах, были приведены в отделения военной полиции. Составлены протоколы, на основе которых будут проведены служебные расследования.

Нежданные рейды будут носить продолжительный характер, в случае выявления нарушений виновные будут строго наказаны.