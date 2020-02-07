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Книжная ярмарка, конкурс лучших тостов, концерт: в музее Туманяна отметят 151-летие поэта

Книжная ярмарка, конкурс лучших тостов, концерт: в музее Туманяна отметят 151-летие поэта

В связи с 151-летием Ованеса Туманяна повестка мероприятий музея поэта будет весьма насыщена. Как передает «Арменпресс», в день рождения поэта, 19 февраля, мероприятия начнутся в 10:30 утра с угощениями и с конкурсом лучших тостов. Читатели смогут принять участие и в книжной ярмарке. Инклюзивная театральная труппа “Ротонда” представит спектакль, состоится презентация образовательной программы “Семейный почтовый ящик”.

На полдень запланирована презентация красочно оформленной книги детских стихов ”Ваши знакомые”. В постановках на основе произведений Ованеса Туманяна “Смерть Кикоса” и “Завравшийся охотник” выступят воспитанники Ереванского государственного эстрадного и джазового колледжа.

Праздничный день будет завершен сольным концертом бенда “Космос”.




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