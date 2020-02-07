СМИ: ученые Гонконга разработали прибор для экспресс-диагностики коронавируса

Портативное устройство, позволяющее быстро и эффективно диагностировать заражение новым коронавирусом 2019-nCoV всего за 40 минут, разработали гонконгские ученые. Как сообщила в пятницу газета South China Morning Post, прибор уже начал применяться в ряде китайских городов, в том числе в провинции Хубэй, оказавшейся в эпицентре эпидемии.

"Мы направили его во многие места и надеемся, что люди будут его использовать", - отметил главный разработчик новинки профессор Вэнь Вэйцзя из Гонконгского университета науки и технологий,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Устройство анализирует образцы жидких выделений организма.

Ранее эта же группа гонконгских исследователей уже выпустила аналогичные приборы для быстрой диагностики птичьего и свиного гриппа.