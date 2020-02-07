Число умерших от коронавируса в Китае возросло до 636

Количество случаев заражения новым коронавирусом 2019-nCoV в Китае превысило 31,1 тыс., 636 человек умерли, 1540 выздоровели, в провинции Хубэй скончались еще 69 человек. Об этом сообщил в пятницу Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Согласно данным центральных властей, на карантине в стране находятся свыше 186 тыс. человек,

сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Наибольшее число случаев заражения - 22,1 тыс. - в провинции Хубэй. Там умерли 618 человек, выписаны 817. Под постоянным наблюдением медиков находятся свыше 64 тыс. граждан, которые тесно контактировали с инфицированными. В провинциях Чжэцзян (970 случаев заражения) и Гуандун (954 случая заражения) смертей от вируса не зафиксировано, при этом 70 и 91 человек, соответственно, выздоровели. В Пекине (274 случая заражения) умер один человек.