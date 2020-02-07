Причина отравления консервированный шушан: в Котайке зарегистрирован случай ботулизма

В городе Чаренцаван Котайкской области Армении 6 февраля зарегистрирован случай ботулизма с двумя пострадавшими. Как передает «Арменпресс», Министерство здравоохранения Армении сообщило, что по результатам эпидемиологического исследования причиной отравления является консервированный в домашних условиях шушан. На данный момент больные находятся в медицинском центре “Армения” и получают соответствующее лечение. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Министерство напоминает, что продукты, пораженные ботулизмом, могут не изменять свой вкус, запах, цвет и внешний вид. Симптомами заболевания являются: общая слабость, тошнота, рвота, головокружение, головная боль, боли в области живота, удушье, нарушение зрения (туман перед глазами, сетка), бифидация, изменение голоса (хриплость), сухость во рту.

Во избежание заболевания ботулизма Министерство здравоохранения вновь призывает:

избегать употребления консервов, приготовленных в домашних условиях

перед использованием консервов, подвергать их тепловой обработке, кипятить содержание консервов в течение 20 - 25 минут,

не покупать консервы, приготовленные в домашних условиях, с рынка или у случайных людей

Ботулизм - тяжелое пищевое отравление, возбудителем которого является Clostridium botulinum. Он находится во внешней среде в виде споры в почве, откуда и переходит на овощи и зелень. Для роста и развития указанного возбудителя необходима безвоздушная среда, в которой он может размножаться и производить яд. Именно такие условия создаются в герметически закрытых консервах. Уничтожение возбудителя возможно только в специальных устройствах под высоким давлением - в автоклавах (1,5 - 2 атмосферы) и под воздействием температуры 120-130 градусов по Цельсию, которые присутствуют только на предприятиях по производству консервов, а в домашних условиях это невозможно.