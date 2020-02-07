Эрик Григорян принял посла Швеции в Армении

Министр окружающей среды Эрик Григорян принял чрезвычайного и полномочного посла Королевства Швеции в Республике Армения Ульрика Тидестрема. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства окружающей среды Армении.

Приветствуя посла, министр Эрик Григорян отметил, что в рамках политики, осуществляемой в сфере охраны окружающей среды, обе страны имеют большие перспективы расширения сотрудничества.

В ходе встречи были обсуждены вопросы разработки дорожной карты мероприятий, необходимых для приближения принципов расширенной ответственности производителей к директивам ЕС.

В повестке встречи были также проблемы Севана и вопросы создания единой информационной системы для получения онлайн-метрических данных. В результате внедрения информационной системы будет создана площадка, которая будет способствовать учету водных ресурсов, фактическому контролю водных расходов и повышению уровня информированности.

Посол Тидестреми поблагодарил за приглашение, подчеркнув, что он придает большое значение обмену опытом между двумя странами.

В конце встречи стороны коснулись также и сотрудничества в сфере управления химическими веществами, в том числе разработки программ по созданию кадастра загрязненных земель.

На встрече присутствовали также заместитель министра И. Капланян, советник посла и временный поверенный Биргер Карлсон.