Дорога Степанцминда-Ларс открыта для легковых автомобилей

Министерство ЧС РА сообщает, что по положению на 08:30 часов 7-е февраля в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении. Перевал Варденяц и автодорога Апаран-Нигаван Арагацотнской области закрыты для всех видов транспорта.

Труднопроходимы автодороги Сотк-Карвачар, Кайк-Варденис, Сипан-Гегадзор, сел Ехипатруш и Мравян Арагацотнской области и Цахкаовита.

На автодорогах Капан-Горис, а также на участках Сараван-Зангер и Сисиан-Зангер местами гололед.

В Ашоцке и Амасии Ширакской области метель

О Ларсе

Арменпресс передает, что согласно информации, полученной из дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии и ЦКУ МЧС России по Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для легковых автомобилей, однако закрыта для грузовых.

Согласно информации, полученной из Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, на российской стороне скопилось 430 грузовых автомобилей.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.